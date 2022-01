“Luftë e brendshme për udhëheqjen e partisë”/ The Washington Post: Berisha hyn me dhunë në PD

Shkrimi i plotë i “The Washington Post”

Mbështetësit e opozitës shqiptare të shtunën u përleshën me njëri-tjetrin teksa u përpoqën të sulmonin selinë e partisë së tyre pas një lufte të brendshme për udhëheqjen e partisë.

Ish-lideri Sali Berisha i Partisë Demokratike kryesore në opozitë ka krijuar një grupim që përpiqet të largojë nga posti kreun e partisë Lulzim Basha, duke e akuzuar atë si “peng” të kryeministrit Edi Rama të Partisë Socialiste të majtë.

“Sot demokratët dhe demokratët e Shqipërisë do ta kthejnë bunkerin e pengut (Lulzim) Bashës në shtëpinë e tyre të lirisë”, tha Berisha. Protestuesit hynë në katin e parë të ndërtesës, duke përdorur hekura për të hapur derën kryesore dhe duke thyer dritaret. Gaz lotsjellës u përdor nga brenda ndërtesës për t’i larguar ata.

Pas një kërkese të Partisë Demokratike, policia ndërhyri duke përdorur një kamion me topa me ujë dhe efektivë të policisë kundër trazirave për të larguar protestuesit nga godina. Disa protestues u morën dhe u ndaluan nga policia.

“Aktet e sotme të dhunës ndaj Partisë Demokratike shënojnë izolimin përfundimtar të Sali Berishës dhe një largim të turpshëm nga skena politike”, thuhet në një deklaratë të partisë.

Basha e shkarkoi Berishën nga grupi parlamentar në shtator, gjë që shkaktoi një sherr brenda partisë mes tyre.

Kjo pasoi një ndërhyrje në maj të Sekretarit të Shtetit të SHBA Antony Blinken, i cili tha në një deklaratë se gjatë mandatit të Berishës si kryeministër 2005-2013, politikani “ishte i përfshirë në akte korruptive … duke përdorur pushtetin e tij për përfitimin e tij dhe për të pasurojë aleatët e tij politikë dhe anëtarët e familjes së tij, duke ndërhyrë në “hetime të pavarura, përpjekje kundër korrupsionit dhe masa të llogaridhënies”.

Blinken tha se “aktet korruptive të Berishës minuan demokracinë në Shqipëri”.

Në dhjetor, grupimi i Berishës pretendoi se kishte mbajtur një referendum për largimin e Bashës nga posti i tij, por masa nuk u njoh nga Partia Demokratike zyrtare.

Berisha, 77 vjeç, shërbeu si kryeministër i Shqipërisë nga 2005 deri në 2013 dhe si president nga 1992-1997. Ai u rizgjodh si ligjvënës i Partisë Demokratike në zgjedhjet parlamentare të prillit të kaluar.

Ambasadorja e SHBA-së në Tiranë, Yuri Kim shprehu shqetësimin për “tensionet në rritje” në ndërtesën e Demokratëve dhe u bëri thirrje protestuesve “të refuzojnë dhunën dhe të ruajne qetësine”.