Modelja e Instagramit, Bad Litty, e njohur me emrin Lilly Summers në faqet pornografike ka dhënë në mënyrën e saj të veçantë mesazhin kundër luftës që Rusia po bën në Ukrainë. Pornostarja premton të flejë me çdo ushtar rus që shkon,kundër urdhrit të presidentit rus, për të luftuar Ukrainën.

Nëpërmjet një postimi në Instagram ajo shkruan se do kryejë marrdhënie seksuale me çdo ushtar që nuk i bindet presidentit rus.

“Unë personalisht do të bëj seks me çdo ushtar rus që do të lëshojë armët në kundërshtim me Vladimir Putinin dhe do të pushojë agresionin kundër Ukrainës”.

Ylli i OnlyFans postoi gjithashtu në Twitter një listë çmimesh për një ushtra rus të vrarë, një një tank, apo avion të rrëzuar, shkruan Daily Star.

Sigurisht çmimet e saj kanë të bëjnë me foto dhe video plus 18. “Çmime të reja: 1 rus i vdekur = 1 nudo; 1 tank i shkatërruar = 1 video; 1 avion i rrëzuar = Unë do të fle me ty. Udhëzues i ri çmimesh për luftën. Rroftë Ukraina”.

Pavarësisht angazhimit të saj Summers nuk mori pothuajse asnjë reagim nga 261 ndjekësit e saj në Twitter.

/b.h