Zyratret e sherbimit te brendshem sekret britanik MI5 kane paralajmeruar, Kryeministrin Johson dhe ministren e tij te brendshme Priti Patel, se ushtria e sabotatoreve te Putinit mund te hyne ne territorik britanik dhe te kryene sulme ndaj objektivave kryesore ne vend! Kryeministrit Johnson i eshte thene se kercenimi ndaj sigurise vjen nga sherbimi sekret rus FSB, per shkak te mbeshtetjes pa kufij te Britanise, ne fushen ushtarake dhe dipllomatike ndaj Ukraines. Per pasoje eshte forcuar se tepermi monitorimi i kalimeve kufitare drejt Britanise, nderkohe zyrataref e kunderzbulimit dhe agjensise britanike te pergjimeve GCHQ eshte duke u koordinuar me aleatet evropiane te sigurise!

Britania konsiderohet si objektiv kryesor dhe agjentet e sherbimit sekret rus, mund te mbjellin kaos, panik dhe mosbesim tek qeveria britanike permes sulmeve kibernetikedhe deri tek dergimi i parave per te financuar organizata separatiste ne Britani! Deputetet, agjentet apo zyrtareve te ndryshem mund te jene objekt i financimeve, nderkohe qe operativet rus mund te ngarkohen me publikimin e dokumentave kompromentues ndaj zyratreve dhe politikaneve britanik qe kane krijura nder vite lidhje me oligarket ruse dhe parat e tyre.

Kujtojme se para nje muaji ishte gazeta The Guardian e cila shkruante se si nje donator i konservatoreve, nje bos i tregetise se armeve kishte kerkuar lejen per ndertimin e nje rrjeti kabllor energie poshte detit qe lidh Francen me Angline. Aleksander Temerko, i lindur ne pjesen me shumice ruse te Ukraines, eshte drejtor dhe aksioner i kompanise Aquind Energy Sarl me pronar bosin e naftes ruse Viktor Fedotov, tashme shtetas britanik, kompani e cila ka bere donacione per te pakten tete zv-ministra britanik. Madje edhe Lordi James Wharton i cili mori pjese ne Kuvendin e PD-se kete fundjave, sipas The Guardian i emeruar se fundmi me mbikqyrjen e puneve ne Universitetet britanike ka bere publike se kompania e tij e konsulences merr pagesa nga kompania Aquind me pronar mjatin e armeve ruse Fedotov.

Kercenimet ruse vijne ne kohen kur jane shtuar sulmet kibernetike ruse nga hakera qe operojne nga Shen Pjeterburgu! Britania pervec mbeshtetjes politike nga Kryeministri Johnson per presidentin Zelenski ka derguar armatime te fjales se fundit ushtarake per Ukrainen te cilat u kane shkaktuar deme te medha forcave ushtarake gjate pushtimit te Ukraines nga Rusia e Putinit./tch