Një tërmet ka shkundur qytetin e Fierit. Mësohet se lëkundjet u ndjenë në një pjesë të mire të qytetit dhe në periferi.

Bazuar nga të dhënat e deritanishme, magnitude e tërmetit ka qenë 2 e shkallës rihter, ndërsa largësia vetëm 8 kilometra larg qendrës së qytetit të Fierit.

Lekundjet e termetit jane ndjere sipas IGJEUM 8 km në lindje të qytetit të Fierit./m.j

🔔#Earthquake (#tërmet) M2.0 occurred 4 km NE of #Fier-Çifçi (#Albania) 31 min ago (local time 09:55:43). More info at:

— EMSC (@LastQuake) March 12, 2022