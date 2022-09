Pezullohet nga detyra shefi i Komisariatit nr.1 në Tiranë, Bujar Mehmeti për shkak të ndërtimeve pa leje.

Bashkë me kryekomisarin, është pezulluar nga detyra edhe shefi i Postës policore në Farkë, Flamur Sula.

Më përgjegjësi duket se janë gjetur edhe nënkomisar Alban Ramaj dhe inspektori Nazmi Karreçi.

Pezullimi i 4 efektivëve është bërë nga Drejtoria e Standardeve Profesionale në Policinë e Shtetit.

Ecuria disiplinore për zyrtarët policorë nisi pas zbulimit të pallatit 8 katësh pa leje në zonën e liqenit të thatë në pronësi të biznesmenit Julian Morina.

Bisnesmeni në fjalë ende nuk ka vendosur nëse do të ushtrojë të drejtën e parablerjes me çminin e tregut të pallatit apo do t’ja dhurojë qeverisë për ta përdorur për interes publik, për të shmangur konfiskimin.

/f.s