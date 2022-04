Një vrasje makabre ka ndoodhur mbrëmjen e së djelës në Kashar.

Targat e mjetit me të cilat ai lëvizte janë AB 998 AS. Land Roveri me të cilin lëvizte viktima është marrë me qira në Rinas te Hekuran Xhixha.

Policia ka ngritur postblloqe në Tiranë, Durrës e Elbasan, por deri më tani ende nuk ka info për këtë ngjarje.

Gjithashtu edne nuk dihen rrethanat e krimit.

Burime për Noa.al pohuan se drejt mjetit është qëlluar me breshëri automatike ku kla mbetur i vdekur në vend një person.

