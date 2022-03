Miliarderi amerikan përmes twitterit nis provokimin e tij. Të dy Musk dhe Putin janë mjeshtër në artet marciale.

“Unë sfidoj Vladimir Putinin në një ndeshje. Në lojë është Ukraina”. Me një postim në Twitter, miliarderi amerikan Elon Musk nis provokimin e tij për t’i dhënë fund pushtimit rus të Ukrainës. Një hedhje doreze për numrin një të Kremlinit, pa shtuar detaje ama. Fusha e betejës, megjithatë, mund të jetë një qilim duke pasur parasysh se Putini është kampion (edhe pse i përjashtuar nga federata ndërkombëtare) i xhudos ndërsa Musk praktikon arte të ndryshme marciale duke përfshirë atë të preferuar nga lideri rus.

“Unë e sfidoj Vladimir Putinin në një betejë të vetme,” shkroi ai në Twitter, duke përdorur alfabetin rus për të shkruar emrin e zotit Putin.

“Aksionet janë Ukraina”, shkroi Elon Musk, duke treguar se fituesi i duelit do të vendosë për fatin e luftës Rusi-Ukrainë.

Meqenëse Putin nuk ka një llogari personale në Twitter, Musk ka kërkuar konfirmim nga adresa zyrtare në Twitter e Presidentit të Rusisë- @KremlinRussia_E. “A jeni dakord me këtë luftë?”, pyeti Musk.

Nuk është hera e parë që Elon Musk tenton të përballet me dikë të famshëm. Në vitin 2020 ai sfidoi Johnny Depp në një luftë të përzier të arteve marciale sepse aktori e kishte fyer. Musk ishte “i përfshirë” në padinë e divorcit mes Depp dhe ish-it, Amber Heard, për një marrëdhënie seksuale të dyshuar me këtë të fundit.

Nuk është as hera e parë që emri i Elon Musk shfaqet në luftën në Ukrainë. Në fillim të konfliktit, Mykhailo Fedorov, zëvendës kryeministër i Ukrainës, i kishte kërkuar ndihmë Musk-ut për të siguruar lidhjen e internetit me vendin e tij përmes satelitëve të tij hapësinorë. Premtimi u mbajt duke qenë se disa ditë më vonë u dorëzuan “ruterat” dhe satelitët e Starlink u drejtuan drejt Ukrainës.

Tani do të shohim se çfarë efekti do të ketë sfida e Elon Musk, nëse Putini do të përgjigjet apo nëse do ta lërë provokimin të bjerë në vesh të shurdhër. Sfida nuk do të kalojë pa u vënë re pasi është rihedhur mijëra herë që kur u lançua.

/b.h