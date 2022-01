Kryeministri Albin Kurti dhe Ministrja e Punëve të Jashtme të Kosovës Donika Gërvalla kanë thënë për T7 se nuk do të mbahet referendumi i Serbisë në Kosovë as legalisht as ilegalisht. Kryeministri Kurti ka paralajmëruar veprime nëse mbahet referendumi ilegalisht.