Pak ditë më parë Sylvinho publikoi listën e lojtarëve të grumbulluar në prag të dy përballjeve decisive ndaj Çekisë dhe Polonisë. Këtë të diel është zyrtarizuar dhe programi stërvitor e ai mediatik i kuqezinjve, të cilët do të mblidhen në Tiranë të hënën e 4 shtatorit.

Tekniku Brazilian ka vendosur që t’i grumbullojë lojtarët menjëherë, ndërsa në orën 17 të ditës së hënë do të mbahet dhe seanca e parë stërvitore.

2 ditë do të qëndrojnë lojtarët përpara sfidës ndaj Çekisë, ndërsa ky është ballafaqimi i parë mes skuadrave në këto kualifikuese drejt Euro 2024. 25 lojtarë janë në dispozicion për të dyja përballjet, pa marrë parasysh ndonjë dëmtim të minutave të fundit, ndërsa me të mbërritur në kryeqytet do të nisë stërvitja.

Kujtojmë se lista e lojtarëve të grumbulluar kishte disa surpriza mes tyre Muja e Daku, por edhe një rikthim i madh siç është sulmuesi Odise Roshi. Sulmuesi fierak nuk është grumbulluar në ndeshjet e mëparshme për shkak të dëmtimit, ndërsa tani është 100% gati për të dhënë kontributin e tij.

Asnjë lojtar nga Superliga Shqiptare nuk arriti ta bindte Sylvinhon, pavarësisht ecurisë pozitive në Evropë edhe të Partizanit. Më 7 shtator Shqipëria përballet me Çekinë, ndërsa 3 ditë më pas pret në shtëpi Poloninë.

/a.r