Argjentina, Polonia dhe Australia ishin 3 ekipet që siguruan një biletë për në raundin tjetër të Kupës së Botës, ditën e sotme, ndërkohë që Franca e kishte siguruar më herët kualifikimin.

Ndërkohë dita e nesërme ka rezervuar 4 duele të tjera emocionuese. Në fushë do të zbresim emra “big” si Spanja dhe Gjermania. Ndërkohë që përballje tepër e luftuar pritet të jetë dhe ajo mes Kroacisë dhe Belgjikës.

Në orën 16:00, do të zbulohen 2 sfidat e Grupit F, mes Kanadasë dhe Marokut dhe Kroaci-Belgjikë, ndërkohë mbrëmja do të kulmojë me Kosta Rikë – Gjermani dhe Japoni-Spanjë. Të katërta këto duele për t’u shijuar dhe jetuar.

/e.d