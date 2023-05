Kur kanë mbetur 10 ditë nga zgjedhjet vendore të 2023, qytetarët e kanë “ndarë mendjen” se kë do të votojnë, edhe pse vetëm 9% e shqiptarëve janë ndikuar nga fushata elektorale, ndërsa mbi 90% e tyre e kishin vendosur më parë. Instituti Piepoli ka pyetur atë 9 përqindësh se në ç‘drejtim kanë ndërruar mëndje dhe shumica e tyre kanë thënë se tashmë janë bindur se kë do të votojnë. Interesante është fakti se 28% e tyre kanë treguar se kanë ndryshuar mendim, pra nuk do ta votojnë më atë që kishin menduar para fushatës. E ndërsa 2% e kanë vendosur që nuk do të votojnë.

Sipas sondazhit të Institutit Italian Piepolit në bashkëpunim me Report Tv, vetëm 10 ditë para zgjedhjeve, shumica dërrmuese e qytetarëve tashmë e kanë zgjedhur se për kë parti apo kandidat do ta hedhin votën e tyre në kutinë e votimit më 14 maj. Ato janë pyetur edhe mbi fushatën elektorale, ku shumica e kanë cilësuar si “të mërzitshme”.