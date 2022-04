Dashi-Një fazë shërimi po hapet për ju që do të zgjasë disa ditë. Muaji prill nuk filloi në mënyrën më të mirë, por nën flamurin e nervozizmit që gjithashtu kompromenton marrëdhëniet me të tjerët. Kini kujdes nga polemikat në dashuri sepse ato mund të krijojnë fraktura serioze.

Demi-Nëse keni pasur probleme do të duhet të përpiqeni t’i kapërceni ato dhe nëse dikush duhet t’ju japë përgjigje ata do të bëjnë gjithçka për të shmangur dhënien e juve dhe kjo mund t’ju bëjë shumë nervozë. Ju animon dëshira për liri dhe sot ndoshta do të jeni të detyruar të diskutoni sidomos me personin që keni në krah.

Binjakët-Jo të gjitha problemet mund të zgjidhen me një shkop magjik por mund të krijohen kushtet për emocione pozitive dhe mbi të gjitha për takime të këndshme. Ajo që mbeti në ekuilibër tani mund të dalë e favorshme. Këshilla është që të mos izoloheni dhe të kërkoni më shumë kontakte me të tjerët.

Gaforrja-Ju jeni ndër ata që përjetojnë fizikisht tensione negative dhe për këtë arsye, pengesat e ditëve të fundit, mund t’ju kenë shkaktuar shqetësime psikosomatike. Kini kujdes gjithashtu nga shpërqendrimet e vogla.

Luani-Në këtë fazë jeni më pak të hapur për intervista dhe marrëdhënie shoqërore dhe kjo mund t’ju shkaktojë tensione të vogla. Duhet të jeni të kujdesshëm në marrëdhëniet me të tjerët: është më mirë të distancoheni nga ata që mund t’ju ​​bëjnë të nervozoheni.

Virgjëresha-Ata që kanë biznesin e tyre do të jenë në gjendje të pohojnë arsyet e tyre, por disa sëmundje fizike mund të komplikojnë rrugën tuaj. Shmangni rrahjet rreth shkurretit nëse duhet të bëni zgjedhje të rëndësishme. Në dashuri, dikush do të tregojë më pak i sigurt ose mund të zgjasë kohën në krahasim me një premtim që ju ka bërë.