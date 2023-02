Deputetja e Partisë së Lirisë, Monika Kryemadhi ka konfirmuar pjesëmarrjen në protesën e 11 Shkurtit.

Në një lidhje direkte për emisionin “Opinion” në Tv Klan, Kryemadhi ka thënë se kjo protestë nuk e ka qëllimin për të rrëzuar Kryeministrin Rama, por për të treguar pjesëmarrjen.

Monika Kryemadhi: Patjetër që do të marr pjesë si “Partia e Lirisë” në protestë, por më shumë do të thoja si qytetare. Nuk ka më rëndësi se kush është organizatori. Dita e shtunë është ditë pushimi. Kush ndihet më i varfër, të dalë dhe të protestojë. Njerëzit thonë se kush do të vijë pas këtij që ikën?

Blendi Fevziu: Po pse duhet të heqin Ramën?

Monika Kryemadhi: Sepse çdokush është më i mirë se Edi Rama, rasti i fundit me McGonigal tregoi se kryeministri siç pikturon në zyrë, ashtu bën dhe gjëra që inkriminojnë zyrën e kryeministrit. Në aspektin tjetër, një nga problemet më të mëdha është se harxhojnë kohë se kush jam unë e ti, nuk merren me qytetarët. Korrupsioni që ka zaptuar Shqipërinë, korruptoi dhe një nga zytrarët më të lartë të FBI.

Blendi Fevziu: Çfarë do të bëni të shtunën?

Monika Kryemadhi: Do të jem në protestë, vetëm “roza-rozina” uroj të mos ketë. Nuk besoj se do të jetë ashtu. Ndoshta e kanë menduar ndryshe. Dita e shtunë është për të treguar pjesëmarrje për të gjithë telendarët ndërkombëtarë që na kanë çarë veshët, ata që e kanë mbajtur me pekale Edi Ramën. Protestë për të rrëzuar Edi Ramën nuk është ditën e shtunë dhe të dielë kur nuk ka asnjë njeri në administratë. Administrata është pushim, ka mundësI të vijë me kapele dhe me syze e të marrë pjesë.

