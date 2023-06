Një ngjarje e rëndë ka ndodhur mbrëmjen e së shtunës, në qytetin e Përmetit.

24-vjeçari me inicialet A.M., i dyshuar në gjendje depresive, ka mbytur nënën e tij, shtetasen 65-vjeçare me inicialet Z.M.

Autori është arrestuar dhe është shoqëruar në komisariat.

Në vendngjarje ndodhet grupi hetimor dhe nën drejtimin e Prokurorisë vijon puna për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.

/a.r