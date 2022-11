Deputeti i Partisë Demokratike Luçiano Boçi deklaroi gjatë takimit të thirrur nga Sali Berisha me prindërit e fëmijëve të kopshtit turk të mbyllur nga qeveria, se duhet një koordinim për t’i vënë fre akteve të tilla.

Ai u shpreh se nuk duhet protestuar vetëm për vete por edhe për problemet të të gjithë shoqërisë.

“Jam po kaq i prekur sa ju sepse e vë veten tuaj në pozitën tuaj. Nuk e di sado i shtrëngoja grushtet për të mos e goditur nëse do e bënte një gjë të tillë me fëmijën tim. Apo ju orientoj unë që të bëni një gjë të tillë? Jo nuk them se duhet ta bëni një gjë të tillë. Shoqëria ka forma të tjera të reagimit.

Nuk mjaftojnë vetëm fjalët por duhen edhe aktet. Në vazhdimësi ne duam të koordinojmë veprimin tuaj prindëror me veprimin tonë politik për t’i vënë fre akteve të tilla. Duhet të ulërasim jo vetëm për të protestuar por edhe për të ndryshuar situatën në Shqipëri.

Këtë e bëj si kërkesë të të gjithë shoqërisë. Nuk duhet të nisemi nga ajo që ndodh te ne por edhe çfarë ndodh në lagjen time. Kur mbaron e zeza me fëmijën tim për mua mbtetet veprimi dhe revolta politike”, u shpreh Boçi, që me sa duket çdo gjë do ta zgjidhë me grusht, pasi edhe gjatë fushatës elektorale sulmoi fizikisht biznesmenin Gjergj Luca./m.j