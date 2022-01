Komisioni i Rithemelimit të PD-së ka prezantuar listën me kandidatët të cilët do të garojnë në Primaret ditën e nesërme në 6 bashkitë e vendit. Kështu do të jetë vota e anëtarësisë që do të zgjedhë kandidatin i cili do të kandidojë më pas në zgjedhjet e pjesshme lokale më 6 mars që do të mbahen në 6 bashkitë e vendit.