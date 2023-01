Sali Berisha ka akuzuar kryeministrin Edi Rama pasditen e së martës për lidhje me ish-zyrtarin e lartë të FBI-së, McGonigal.

Ky i fundit është vënë në pranga të shtunën ndërsa kthehej nga një udhëtim në Europë për korrupsion pasi akuzohet të ketë marrë para nga një ish-zyrtar i inteligjencës shqiptare dhe një përfaqësues i një oligarku rus, Oleg V. Deripaska.

Por Berisha ka habitur jo pak sot teksa ka vënë në shënjestër të sulmeve të tij, Dorian Duçkën, nipin e Ilir Metës dhe ish zyrtarë i lartë i vetë qeverisë PD-LSI.

“Në vorbullën e stuhisë së krijuar nga McGonigal, gjendet sipas të gjithë medieve të botës, kryeministri shqiptar, Edi Rama. Dhe, dy lejtnantë kryesorë të Edi Ramës, ish-zyrtari i lartë i qeverisë së tij, aktualisht paraqitet si këshilltar, një supermafioz me lidhje ndër më të dyshimtat, që quhet Dorian Duçka. Dhe i dyti, bashkëpunëtor i ngushtë i Edi Ramës, ish-oficer i policisë sekret hoxhiste, Agron Neza. *** Ka porosi për qeveri të tjera ballkanike, por njeriu i vetëm që citohet me emër në këtë urdhër të jurisë së madhe, është Edi Rama. Të hetohen të gjitha takimet, takimet e skeduluara, midis Charles McGonigal dhe çdoi punonjësi të FBI, me përfaqësues të misionit të SHBA në OKB. Çdo udhëtim i kryer nga Charles McGonigal në Shqipëri. Të hetohet çdo pagesë dhuratë, që i është dhënë atij nga Agron Neza, që paraqitej si këshilltar për sigurinë i Edi Ramës, Dorian Duçka si këshilltar i plotfuqishëm i Edi Ramës, ose çdo person i lidhur me qeverinë e Shqipërisë” – tha Sali Berisha.

Nipi i Ilir Metës, Dorian Duçka ka mbajtur një post gjatë qeverisjes Berisha-Meta si Drejtor i Integrimit Europian në ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjisë (2009-2013). Ai ka patur një përvojë pune edhe me TAP-in, si Drejtor i Njësisë së Menaxhimit të Projekteve .

/a.r