Deputetja e Partisë Demokratike Jorida Tabaku ka përshëndetur arrestimet e kryera nga SPAK për aferën e koncesionit të Sterilizimit, duke i konsideruar ato një goditje ndaj krimit dhe korrupsionit.

Përmes një mesazhi në rrjetet sociale, Tabaku shkruan se historia e koncesioneve shqiptare është e mbushur me “individë që me duar në xhepa, pa asnjë kapital, pa asnjë eksperiencë në këtë fushë dhe vetëm për shkak të lidhjeve me qeveritarët arrijnë të fitojnë koncesione multimiliona euro”.