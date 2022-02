Në ambientet e Komisariatit Rajonal të Policisë Rrugore Tiranë, një përfaqësi e shoqatës Amerikano-Shqiptare të punonjësve të Policisë i ka dorëzuar ish-punonjësit të Policisë Rrugore Resmi Hasanpapa, çekun me shumën 10 mijë dollarë, në shenjë mirënjohjeje dhe vlerësimi.

Në vitin 2004, Resmi Hasanpapa dhe kolegu i tij Allaman Dervishi, janë qëlluar më armë nga dy persona. Për pasojë ka humbur jetën punonjësi i Policisë Allaman Dervishi dhe ka mbetur i dëmtuar në këmbë Resmi Hasanpapa.

Historia

24 maji i vitit të largët 2004 ishte dita që i ndryshoi jetën përgjithmonë efektivit të Policisë Rrugore, Resmi Hasanpapaj. Ai nuk e dinte se atë mbrëmje, në krye të detyrës do të përballej me krimin. Pasojat ishin tejet të rënda. Nga shkëmbimi i zjarrit me agresorët, gjatë ndalimit të një makine të vjedhur, Resmiu vet do të mbetej i paralizuar, ndërsa kolegu i tij në shërbim Allaman Dervishi, fatkeqësisht nuk iu mbijetoi dot plagëve të marra. Nga ngjarja e deri më sot kanë kaluar gati 18 vite. Pasioni për policinë ka bërë që Resmiu të mos e harrojë misionin, për të cilin dikur u betua.

Shefi i Komisariatit Rajonal të Policisë Rrugore Besmir Qibini, ndër të tjera ka theksuar se pavarësisht se Hasanpapa humbi aftësinë për të ecur, ai nuk e humbi kurrë vullnetin për të dhënë kontributin e tij si punonjës policie. Që prej vitit 2016, ai është integruar duke dhënë kontributin e tij vullnetar pranë Komisariatit Rajonal të Policisë Rrugore Tiranë.

/b.h