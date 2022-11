“Ajo ka bërë dëme në Shqipëri, nuk jam dëme që personalisht do i harroja”. Kështu u shpreh në një intervistë për Euronews Albania, Evi Kokalari teksa u pyet për marrëdhënien me ambasadoren amerikane në Tiranë, Yuri Kim.

Ajo tha se aktualisht nuk ka asnjë komunikim me të edhe për faktin që së fundmi mbështeti Sali Berishën.

“Nuk kam asnjë komunikim me Yuri Kim. Ajo nuk i lejohet dhe të flasë dhe të komunikoje shumë se unë i kam dalë shumë në krah Sali Berishës, përveç faktit që ai është person non grata. Nuk kemi komunikim. Mund të kemi komunikim kur ajo të largohet nga Shqipëria, por edhe komunikimi i ardhëm do të jetë më ndryshe në të ardhmen. Ajo ka bërë dëme në Shqipëri, nuk jam dëme që personalisht do i harroja”, u shpreh Kokalari.

