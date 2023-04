Edhe gjatë ditës së nesërme moti mbi vendin tonë do të jetë me vranësira i shoqëruar me reshje shiu.

Temeraturat gjithashtu pritet të pësojnë ulje në të dyja ekstremet.

Ditën e diel moti pritet të jetë me alternime kthjellimesh dhe vranësira të cilat në orët e mesditës do të pasohen nga reshje lokale shiu në veri dhe qendër të vendit.

Era do të jetë nga kuadrati i jugut me shpejtësi mesatare deri në 10m/sek, duke bërë që valëzimi në detet Adriatik dhe Jonë trë jetë i forcës 2-3 ballë./m.j