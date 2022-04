Këshilltari i ish-Presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Richard Grenell teksa kritikonte administratën e aktual Joe Biden, është ndalur edhe tek sanskionet dhe shpalljen “non grata” të ish-kryeministrit Sali Berisha.

Grenell ka kritikuar ashpër administratën e Joe Biden për shkak të qëndrimeve që po mbahen ndaj Rusisë pas pushtimit të Ukrainës.

Përmes një postimi në rrjetin social tëitter, ai thotë se administrate e Biden ka shpallur non grata ish kryeministrin Berisha në Shqipëri, ndërkohë që nuk i ka vendosur asnjë sanksion të dashurës së Vladimir Putinit.

“Administrata e Joe Biden ka vendosur sanksione mbi liderin e partisë konservatore në Shqipëri, por jo mbi dashnoren e Putinit. Media amerikane është e falimentuar”, shkruan Richard Grenell në mesazhin e tij në Twitter.

Joe Biden’s Administration has the leader of the Conservative party in Albania under sanctions – but not Putin’s mistress.

The U.S. media is bankrupt.

— Richard Grenell (@RichardGrenell) April 25, 2022