Dashamir Shehi komentoi në emisionin Kontrast në Report Tv kërkesën e SPAK për arrestimin e Arben Ahmetajt. Shehi tha se Ahmetaj ka qenë përkthyer në fillimet e tij, duke theksuar se nuk ka ndonjë turp për këtë punë, por sipas tij është turp të bëhesh milioner në kurrizin e politikës. Ai tha se kush ka hyrë në poltikië me duar në xhepa dhe është bërë miloner, padyshim që është hajdut.

“Këtë zotërinë e kemi pas përkthyes, nuk po them se është turp. Por është turp të bëhesh milioner në kurriz të politikës. Kush ka hy në politikë me duar në xhepa dhe ka dalë milioner është hajdut. U mbyll. S’ka nevojë as për hetim, për asgjë. Do bënin më mirë dhomën e tregtisë se atë që janë aty. Po më gjete nja 10 nëpunës atje. E njëjta gjë është edhe në administratën publike, gjysma drejtorëve kanë hotele restorante klube”, tha Shehi.