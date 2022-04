Çifti i famshëm i Hollywoodit, Jennifer Lopez dhe Ben Affleck, ditë më parë u fejuan sërish pas gati 20 vitesh.

Pas gjithë kësaj kohe, sikurse JLo ashtu edhe Affleck kanë pasur romanca të tjera dashurie dhe kanë disa fëmijë me ish-partnerët, por që dyshja vendosën t’i japin vetes një mundësi tjetër në dashuri në 2021.

Të flasësh për “Bennifer 2” nuk mund të mos përfshijë tema tronditëse, siç është rasti i marrëveshjes paramartesore që Lopez ka kërkuar nga Affleck, e që përfshin disa kërkesa më shumë se kurioze.

Një nga kërkesat që Lopez i ka bërë të fejuarit dhe që tërheq vëmendjen e tabloidëve është e natyrës seksuale, e cila mund të jetë jo vetëm e veçantë, por edhe e ekzagjeruar, ndërsa për të tjerët nuk është gjë tjetër veçse pjesë e të gjitha marrëdhënieve në botë.

Me sa duket, JLo po i kërkon Affleckut që të kenë të paktën katër herë në javë marrëdhënie seksuale, si pjesë e klauzolave që do të duhet të nënshkruajë në mënyrë që ata të martohen.

Çfarë thonë fansat e Lopez dhe Affleck për kërkesën e yllit të “Hustlers”?

Reagimet për kërkesën e papritur të artistes drejtuar yllit të “Live By Night” nuk kanë vonuar me reagime në rrjetet sociale, ku ndërkohë që disa përdorues mendojnë se është paksa e ekzagjeruar kërkesa, të tjerë mendojnë se nuk është aspak e çuditshme dhe kështu çifti do të kalojë shumë mirë.

Kjo për disa të tjerë është mënyra ideale për të mbajtur gjallë pasionin mes aktorëve.

/b.h