Trupat ruse janë dislokuar pranë kufirit me Gjeorgjinë sot, edhe pse Kremlini po përpiqet të zhdukë thashethemet se Putini do të vendosë ligjin ushtarak dhe do t’i ndalojë njerëzit të largohen në mënyrë që të mos rekrutohen në ushtri.

Pamjet e marra në qytetin e vogël Chmi, tregojnë të paktën gjashtë ushtarë të ulur në majë të një automjeti të blinduar duke drejtuar një radhë makinash në drejtim të vendkalimit.

Trupat mbërritën për të ngritur një pikë kontrolli, thanë burimet për rrjetin RBC të Rusisë, me FSB-në që tha se ata u dërguan për të ndaluar njerëzit që sulmonin kalimin pas rradhëve të gjata me milje të njerëzve që përpiqeshin të shmangnin rrymën e krijuar.

Por kjo ngjalli frikën se Putini po përgatitet të mbyllë kufijtë e Rusisë për të ndaluar burrat që të largohen nga rekrutimi, mes raporteve se 260,000 prej tyre janë larguar në vetëm pesë ditë.

Dmitry Peskov, i pyetur për thashethemet për mbylljen e kufijve dhe gjendjen ushtarake sot, këmbënguli se ai nuk ekzistonte asnjë ide për ndonjë plan të tillë.

“Asnjë vendim nuk është marrë tani për tani,” u tha ai gazetarëve në Moskë, ndërsa qytetarët ende jetojnë në pasiguri të njoftimeve të reja nga Kremlini./m.j