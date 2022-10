NATO do të zhvillojë stërvitjet e saj të rregullta vjetore të parandalimit bërthamor javën e ardhshme, mes kërcënimit bërthamor që vjen nga Moska. “Ky është trajnim rutinë që ndodh çdo vit për të mbajtur parandalimin tonë të sigurt, të sigurt dhe efektiv,” u tha gazetarëve të martën Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg.

“Kërcënimet e fshehura bërthamore të Presidentit Putin janë të rrezikshme dhe të papërgjegjshme”, tha ai, duke shtuar se “Rusia e di se një luftë bërthamore nuk mund të fitohet kurrë dhe nuk mund të luftohet kurrë”.

Stërvitja vjetore, e quajtur “Steadfast Noon”, do të përfshijë 14 anëtarë të NATO-s dhe avionë që mund të mbajnë armë bërthamore. Në mënyrë rutinore marrin pjesë gjithashtu avionë konvencionalë, si dhe aeroplanë vëzhgimi.

Aleanca bën me dije se qëllimi primar është të sigurojë që personeli dhe pajisjet përkatëse të NATO-s janë të përgatitura për një skenar të keq. Po ashtu diplomatët e NATO-s thonë se kërkojnë që përmes veprimeve të tilla të ngjallin një ndjesi sigurie për anëtarët.

“Ne po monitorojmë nga afër forcat bërthamore të Rusisë”, shtoi Stoltenberg. “Ne nuk kemi parë ndonjë ndryshim në qëndrimin bërthamor të Rusisë, por ne mbetemi vigjilentë.”

Stërvitjet, megjithatë, përkojnë me përshkallëzimin e kërcënimeve nga Putin për përdorimin e armëve bërthamore, duke paralajmëruar Perëndimin se ai nuk po bënte blof, pavarësisht paralajmërimeve nga vendet perëndimore se një hap i tillë do të përballej me “pasoja të forta”.

/e.d