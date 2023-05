Renis Gjoka dhe Eugen Bushpepa kanë bashkëpunuar për këngën e fushatës elektorale të zgjedhjeve të 14 majit për opozitën.

Kënga e tyre u kritikua nga kryetari i Bashkisë, Erion Veliaj për të cilin, Gjoka ka një përgjigje.

“Mendoj që në këtë lloj situate, në kohë fushate, mendoj që Partia Socialiste mund të kishte gjetur një këngë më të përshtatshme. S’po them më të mirë, më të keqe, por po them më të përshtatshme.

Ne kemi marrëdhënie. Si unë, si Genti kemi marrëdhënie me kryetarin e bashkisë dhe i ruajmë marrëdhëniet shumë korrekte dhe nuk kam pse ta mohoj, përkundrazi është mëse normale, por absolutisht nuk ndjej kompleksin që të them që si unë, si Genti kemi çuar projektet tona me idenë që ne kemi trokitur në derën e bashkisë së qytetit tonë,” – deklaroi Gjoka për “Review” nw Euronews Albania.