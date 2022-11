Kryeministri Rama tha sonte në ‘Real Story’ në Report Tv se është e qartë tashmë që vendi ka fituar një respekt shumë të më madh ndërkombëtarisht. Ai tha se kjo ka ndodhur për shkak se Qeveria e ka kërkuar respektin me punë dhe me meritë.

“Së pari është e vërtetë dhe e kot të kundërshtohet se sot Shqipëria trajtohet me shumë më tepër respekt dhe nuk besoj se shumëkush e ka imagjinuar që Shqipëria do të ishte vendi ku më 6 dhjetor do të mblidhen të gjithë liderët e vendeve të BE-së apo që edhe të mblidhet këtu vitin e ardhshëm edhe Samiti i Procesit të Berlinit. Ne japim respekt dhe kërkojmë respekt. Pra kemi ndryshuar qasjen. Këto janë edhe reflektime të qasjeve që janë arritur nga Shqipëria, që këtu errësohen nga arsye që s’ka nevojë të humbasim kohë t’i komentojmë. Këto arsye janë në syrin e të gjithë të huajve”, tha Rama në bisedën me gazetarin Sokol Balla.