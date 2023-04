Bledi ka bërë një koment të fortë në lidhje me lojën e Deas në “Big Brother VIP”. Sipas tij, ajo ka ardhur deri në këtë pikë si kërmilli, vetëm “me jargë e me skuthlliqe”.

“Ke ardhur si kërmilli. Ke ardhur me fuqitë e tua, me forcën tënde por ke ardhur si kërmilli, me jargë, me skuthlliqe”, i tha ai.

“Ti the ke ardhur si luftëtare, je e vetmja e fortë këtu. Mos i ndrysho fjalët se dukesh i paqëndrueshëm”, iu përgjigj Dea.

Bledi: Këto t’i ka thënë Olta, mos i ngatërro komplimentat të lutem!

Dea: Nuk kam qejf të bisedoj me ty!

Bledi: A hape debat? Nuk je e aftë të përballesh. Ti nuk je përballur kurrë nëpër debate.