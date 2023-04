Nga Agron Gjekmarkaj

Rendom syrit të mediave tona i shpetoi një gjë me domethënie të madhe. Po kaq edhe shqisave vigjilente të shoqërisë në rrjetet sociale. Diten e Pashkes në Vatikan ndodhi një ngjarje e shenuar në sheshin i cili mban emrin e Shën Pjetrit. Në krahun e Papa Françeskut gjatë gjithë kohes ishte kardinali ikonik shqiptar Ernest Troshani. Një gjest i tillë nuk ka ndodhur rastesisht e për me teper nuk është një gjë dosido por një nder i madh per Kishen Katolike shqiptare dhe Kombin tonë.

Historia e Kardinal Enest Simonit (Troshanit ) është thjeshtë madheshtore e frymëzuese mes burgut dhe lirisë, mes kryqëzimit dhe ringjalljes, mes braktisjes dhe rikthimit për të udhehequr grigjen që e priste. Martiret e Kishes Katolike shqiptare magjepsin kedo që e ndeshet me historinë e tyre per forcen morale dhe qendresen në ëmer të identitetit të shekujve që ata demostruan kur një popull në shumë segmente të jetes së tij u thye. Kësaj ndjesie nuk i shpetoi as Papa Françesku në viziten e tij mbreslënese në vitin 2014 ku Martiret e formules “Atme e Fe” i rrinin mbi kokë teksa ecte ngadalë me makinen e tij në diten e tyre të triumfit.

Një tjeter e priti në Katedralen e Shën Palit , asokohe Dom Ernest Troshani i cili sëbashku me murgeshen Tuci e tronditen dhe perloten Papen që vinte nga Argjentina e dikatures ushtarake. Asgjë e ngjashme nuk kishte ndodhur në vendet e qyteteruara , as një krahasim nuk ishte i dënjë me çka u degjua atë ditë nga rrefimi i tyre. Papa Françesku i mori me vete për të mos harruar, Dom Ernesti u bë Kardinali i dytë shqiptar i cili edhe në raste të tjera është parë në krah të Atit të Shënjtë. Por prezenca e tij në një festë si ajo e Pashkeve në krah të Françeskut është një konsideratë e lartë për atë që Kardinal Simoni (Troshani ) perfaqeson , për historinë tragjike dhe ringritjen e Kishes Katolike por edhe për mbarë kombin tonë i cili tek Vatikani ka patur një aleat jetik për ekzistencen e tij kulturore ( gjuhen) , politike që nga Skenderbeu dhe deri në Konferencen e Paqes në Paris në vitin 1919 por edhe më pas deri në alktualitet.