Unë opozitar nuk jam nga saliu, por jam votuar për të qenë në opozitë. Aq vota kam marrë. Unë e kam thënë kudo, që nuk paragjykoj asnjë lëvizje që bëhet brenda mandatit. Por unë nuk e bëj. Ne na kanë votuar për këtë punë, ndaj do rri në opozitë. Kam dhe unë pakënaqësitë e mia për qeverinë.

Nuk jemi në opozitë prej Berishës apo Alibeajt. Kodi Zgjedhor, meqë nuk na lejon të kemi koalicione, do dalim më vete në zgjedhje. Aty ku kam mundësi për të ndihmuar opozitën për votimin mazhoritar, do e ndihmoj. Ne e kemi taksative që të dalim me siglën e PAA-së”, tha Duka./m.j