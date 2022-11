Ditën e sotme Agron Kapllanaj u prezantua si kandidat për kryetar bashkie të Mallakastrës. Në një prononcim për Ora News ai foli rreth kandidaturës së tij, mbështetjes që pret të marrë nja qytetarët si dhe për akuzat që i janë bërë se bashkëpunon me Ramën.

Mendoni se do ti bashkoni demokratët për zgjedhjet lokale të 14 majit?

Agron Kapllanaj : Mendoj se demokratët janë të bashkuar dhe për më tepër rreth emrit Agron Kapllanaj. Pothuajse pjesa dërrmuese janë të bashkuar por dhe ata që kanë një mendim ndryshe për momentin me vazhdimin e kësaj rruge që kemi nisur do ti bashkohen kësaj kandidature.

Jeni përfolur nga ish kryeministri Berisha si një kandidat i Ramës si do ta komentonit këtë?

Agron Kapllanaj: Me thënë të drejtën pema që ka kokrra gjuhet thotë populli. Kështu që për sa kohë nuk i jam bashkuar nismës së zotit Berisha do të thotë se ai nuk e ka pritur mirë dhe dy rrugë ka me Sali Berishën o mik o armik. Qytetarët e Mallakastrës më njohin shumë mirë dhe e dinë që nuk bëj kompromise, nuk bëj pazare të pista në kurriz të qytetarëve shqiptarë e aq më tepër të qytetarëve./m.j