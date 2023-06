Klodiana Spahiu: Lufta kundër kultivimit të kanabisit ka qenë një sfidë shumë e madhe dhe raporte ndërkombëtare e kanë vlerësuar punën tonë e më vjen keq që Jorida flet me këtë gjuhë. Është gabim se duhet parë e duhet diskutuar, nëse ju kundërshtoni me të madhe nuk do të sjellë asnjë dobi. Nëse arrijmë të realizojmë ndryshimet e duhura në këtë draft. Ky produkt nuk do të përdoret në vendin tonë por do të prodhohet.

Ky projektligj ka pasur të gjithë kohën e plotë për t’u diskutuar.Lufta kundër kanabisit nuk do të thotë që ta penalizojmë vendin tonë nga prodhimi i produkteve që do të përfitohen. Fillimisht nuk do të përdoret për qëllime mjekësore në Shqipëri, fillimisht është vetëm për t’u eksportuar jashtë vendit. Unë nuk e shoh me skepticizëm këtë gjë. Duhet parë mirë kur është fjala për përfitim në vendin tinë me rrugë ligjore./m.j