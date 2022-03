Lufta mes Rusisë dhe Ukrainës ka solidarizuar shumë klube, pro dhe ka përçarë lojtarë të këtyre dy shteteve. Kapitenit të Rusisë, Artem Dzyuba, iu kërkua nga lojtarët ukrainas të reagojë në lidhje me luftën. Sulmuesi ka reaguar ashpër në Instagramin e tij.

“Deri më tani nuk doja të flisja rreth temave të luftës në Ukrainë. Nuk kam dashur, jo se kam frikë, por sepse nuk jam ekspert i politikës. Kurrë nuk doja të përfshihesha siç bëjnë shumë persona sëfundmi në internet. Por si çdo njeri tjetër edhe unë kam mendimin tim dhe do ta shpreh atë.”

Lufta është e frikshme, por jam i shokuar nga agresioni dhe urrejtja e njerëzve. Jam kundër diskriminimit që bazohet nga kombësia. Nuk kam turp që jam rus dhe jam krenar.

Nuk e kuptoj pse atletët duhet të vuajnë tani. Jam kundër standardit të dyfishtë. Pse njëra palë duhet t’i ketë të gjitha. Pse njerëzit gjithmonë bërtasin që sporti të jetë jashtë politikës, por kur bëhet fjalë për Rusinë ky principël harrohet plotësisht?.

Edhe njëherë, lufta është e frikshme. Në situata të dëshpëruara njerëzit tregojnë fytyrën e vërtetë dhe ndonjëherë negative. Sa shumë mllef dhe zemërim po hidhet në drejtim të popullit rus, pavarësisht profesionit. Ata që shajnë tani, vendosuni në radhë.

Është e çuditshme që i dëgjoj këto ofendime, nga njerëz të cilët kanë përfituar nga Rusia. E gjithë kjo krijon vetëm negativitet. Lufta do mbarojë, por lidhjet mes njerëzve do të mbeten dhe do të jetë e pamundur të harrohen. Mbajeni mend këtë.

Dhe për ata kolegë që ulin by**ën në vilat e tyre dhe thonë gjëra të ndyra. Kjo nuk na ofendon. Paqe për të gjithë”, shkruan ai.

g.kosovari