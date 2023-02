Luiz Ejlli duket se e ka krijuar grupin e tij brenda BB VIP. Përveç të dashurës së tij Kiara, pranë tij ka qëndruar në çdo moment edhe Efi me Armaldon. Ndërsa Kristi shpesh afrohet tek ai por më pas kthehet dhe tek Olta.

Në deklaratat e tij ka thënë që nuk është pjesë e asnjë grupi por Luizi beson se i përket Oltës. Në një bisedë me Armaldon i tha se Kristi është manipuluafr ndonëse s’do ta pranojë.

“Kristi thjesht nuk do ta pranojë që është manipuluar. Thotë rri me dëshirë. S’ka lidhje shoqëria. Ky nuk e pranon. Prandaj e pyeta çfarë loje po bën, të dyfishtë apo të trefishtë apo ke rënë brenda edhe ti. E ka sade që ka rënë brenda me të”, tha Luiz Ejlli.

