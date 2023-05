Aktori Mehdi Malkaj ka ironizuar deklaratën e kryeministrit Edi Rama në Dibër, i cili tha “ju hëngsha zemrën grave”.

Gjatë fjalës së tij me në një takim me aktivistë të Aleancës për Mbrojtjen e Teatrit, ku i pranishëm ishte edhe kandidati i koalicionit “Bashkë Fitojmë” për këtë bashki, Belind Këlliçi, Malkaj tha me ironi për Ramën “po ne burrave do na hash ndonjë gjë?”.

Malkaj tha gjithashtu se shqiptarët janë akoma pas 30 viteve demokraci te copa e bukës dhe shtoi se për popullin nuk duhet të jetë e rëndësishme partia, por atdheu.

“Ku është sahati. Ma keni parë gjëkundi? Ka ngarkesë emocionale çdo gjë. Ky kryeministri jonë ka thënë në Dibër se do t’u hante zemrat grave, kështu u tha, o u hëngsha zemrat, po mirë ore po ne burrave do na hash gjë? Edhe neve nëna na ka bërë.

Jemi akoma te copa e bukës. Ky s’ka ditur të kërcejë asnjëherë. Tani do tallava. Nuk ka rëndësi partia more, rëndësi ka atdheu o njerëz. Andej nga unë i thonë mëmëdhe. Mirëpo sipas partive nuk ekziston fare atdheu”, u shpreh Malkaj.