Kandidati socialist për Bashkinë e Himarës në zgjedhjet e 14 majit, Jorgo Goro zhvilloi takime me banorë të fshatit turistik të Qeparoit, të cilëve u premtoi se në 4-vjeçarin e ardhshëm në këtë zonë do të vihen në zbatim projekte të reja dhe do të bëhen investime të rëndësishme në infrastrukturë.

“Projektet e 4 viteve të ardhshme janë projekte që do t’i japin Qeparoit mundësinë të marrë një standard tjetër të zhvillimit dhe të turizmit. Sepse qeveria së bashku me donatorët do të bëjnë ujërat e zeza dhe impiantin e përpunimit të ujërave të ndotura në të gjithë territorin e Qeparoit. Ndërkohë në bashkëpunim me donatorët dhe qeverinë shqiptare do të rregullojmë me standarde të kohës rrugën e Qeparoit-fushë me Qeparoin-lartë”.