Qeveria e SHBA-së u ka dhënë ukrainasve informacione që i lejuan ata të vrisnin disa gjeneralë rusë pranë vijës së frontit, raportoi të mërkurën New York Times, duke cituar zyrtarë të lartë amerikanë të paidentifikuar.

Uashingtoni ka dhënë detaje të lëvizjeve të trupave, vendndodhjet dhe detaje të tjera të bazave ushtarake ruse në Kiev; dhe sulme të tjera që rezultuan në vdekjen e oficerëve të lartë rusë, sipas raportit.

As Pentagoni dhe as Shtëpia e Bardhë nuk u përgjigjën kur Reuters dhe agjencia franceze e lajmeve u përpoqën të kontaktonin me ta për të komentuar atë çfarë shkruan Times.

Qeveria ukrainase pretendon se forcat e saj kanë vrarë 12 gjeneralë rusë.

Në fillim të marsit, komuna e Novorossiysk në Rusinë jugore konfirmoi se gjenerali Andrei Sukhovetsky, zëvendëskomandant i Ushtrisë së 41-të, kishte rënë “heroikisht” në Ukrainë.

Burimet e NYT nuk donin të specifikonin se sa gjeneralë rusë u vranë për shkak të informacionit të dhënë nga Uashingtoni në Kiev.

Ky informacion nuk mund të verifikohet në mënyrë të pavarur.

Të hënën, Pentagoni njoftoi zyrtarisht se kreu i Shtabit të Përgjithshëm rus, Valery Gerasimov, kishte shkuar “disa ditë” javën e kaluar në frontin në Donbass, në Ukrainën lindore, duke nënkuptuar se ai ndodhej pranë fushëbetejës.

Një këshilltar i Ministrisë së Brendshme të Ukrainës tha të dielën se disa zyrtarë të lartë rusë ishin goditur kur një “shpërthim” ndodhi në Izium, duke shtuar se kreu i Shtabit të Përgjithshëm rus ishte në atë vend. Por një zyrtar tjetër ukrainas tha se oficeri i lartë rus nuk u lëndua.

Ndihma e inteligjencës amerikane, të cilën Uashingtoni e ka konfirmuar, por nuk e ka dhënë më shumë detaje, i shtohet ndihmës ushtarake shumë miliarda dollarëshe që i ka ofruar ushtrisë ukrainase në një mënyrë shumë më transparente, duke përfshirë armë antitank, armë zjarri dhe municione. artileri të rëndë, helikopterë dhe UAV.

“Ne duam ta shohim Rusinë të dobësuar në një masë të tillë që të mos mund të bëjë më gjëra të tilla si pushtimi i Ukrainës”, tha më 25 prill Sekretari amerikan i Mbrojtjes Lloyd Austin.