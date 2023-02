Dita e dytë më e rëndësishme e kombit shqiptar e ka konsideruar Lulzim Basha shpalljen e pavarësisë së Kosovës më 17 shkurt 2008, ne intervisten e dhene per Report TV.

“Çdo 17 shkurt më mbush me emocione të asaj dite. Një moment që i bashkon shqiptar, një ditë që i ka emocionuar shqiptarët kudo ku ndodhen në të gjitha trojet dhe në të gjithë planetin. Këto janë momente që gdhendin vetëdijen kombëtare.

Unë e kam përjetuar edhe përgjegjësinë historike që më ishte ngarkuar si ministër i Jashtëm i asaj periudhe dhe që ngulmoi e gjithë puna me atë ditë fatlume dhe që vijoi me garantimin e njohjeve. Jemi një brez me fat sepse kemi përjetuar datën e dytë më të rëndësishme së kombit shqiptar pas 28 nëntorit 1912”, tha Basha./m.j