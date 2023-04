Në shkollën 9-vjeçare në Memaliaj, pas rastit të dhunës brenda institucionit, autoritetet kanë shtuar masat.

“Pas ngjarjes së ndodhur në ambientet e kësaj shkolle nuk lejohet që të hyjnë as familjarët për të marrë nxënësit e tyre. Janë shtuar masat si nga stafi i kësaj shkolle, me roje, por edhe nga ana e policisë”.

Vajza 9-vjeçe ka ndryshuar klasë duke mësuar me një tjetër mësuese. Ajo thotë për Klan News se prej 3 vitesh mësuesja Mirela Hila e dhunonte dhe e bullizonte në klasë.

“Qëkur kam filluar shkollën ajo më rrihte, më ofendonte derisa një ditë erdhi gjyshja edhe i tha që mos të më rrihte më. Ajo gjeti mënyrë tjetër pastaj, më ofendonte më thoshte je bërë si këllirë. Më thoshte të kallet data të të afrohesh”.

Diçka të tillë e pohojnë edhe nxënës të tjerë të klasës.

“Mësuesja e ofendoi dhe e ngriti në dërrasë, i tha që ti je pise, je këllirë, nuk lahesh. Vjen gjithmonë pis, të vjen erë”.

Gjyshja e cila kujdeset për vajzën thotë se është ankuar edhe herë të tjera për mësuesen, por nuk janë marrë masë.

“Kam 3 vjet rresht ankohem te mësuesja, drejtoresha. Më rrahin vajzën, ma ofendojnë. Mësuesja i thotë që t’i vjen erë kërmë, më vjen për të vjellë kur të afrohem, më vjen të të çaj më dhëmbë”.

Ndërkohë tezja e 9-vjeçares e cila u përfshi në sherrin me mësuesen tregon për atë se çfarë ndodhi brenda shkollës.

“Më ka ardhur mu përpara surratit, agresive, më ka thënë fjalët nga më të këqijat. Unë në ato momente që kam qenë aq e stresuar dhe shikoj një njeri që më mbërthen si kuçedër, ku unë po kërkojë të drejtat e një fëmijë që po i binte të fiktë në duart e mia nga frika. Në atë moment e pështyj mësuesen, dhe i them të të vijë turp ty, këtyre këtu vërdallë dhe kujtdo që të ka futur ty mësuese, se ti vetëm mësuese nuk je. Kriminele, patjetër që ta mbash emrin, por mësuese jo. Në atë kohë, më godasin. Kur më godasin e kam shtyrë mësuesen te gjoksi, së më kanë mbajtur të tëra, e kam lëshuar dorën dhe e kam shtyrë mësuesen tutje”.

Por sipas drejtorit të Zyrës Arsimore nuk ka patur informacion për rast dhune brenda shkollës.

“Nuk ka pasur, më erdhi befasishëm ky njoftim, sepse nuk kemi pasur asnjë njoftim zyrtar, por as në rrugë të tjera informale, për ushtrim dhune në çfarëdolloj forme qoftë. As nga familjarët e saj, as nga mësues apo nga komuniteti i shkollës”.

Për rastin reagoi edhe Ministrja e Arsimit Evis Kushi, e cila shprehu indinjatën për dhunimin e mësueses.

Klan News