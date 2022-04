Analisti Baton Haxhiu mendon se kryeministri Edi Rama nuk e ka bërë në mendjen e tij zgjedhjen se kë do për President të Republikës.

Haxhiu tha se presidenti duhet të ketë tre cilësi, të jetë kushtetues, të jetë i ndërgjegjshëm dhe të dojë atdheun. Sipas tij, Ilir Meta nuk ka asnjë nga këto cilësi.

“Jam i bindur që Edi Rama nuk e ka presidentin në kokën e vet. Modeli i presidentit duhet të jetë kushtetues, e do apo jo atdheun. Ilir Meta këto tre komponentë nuk i ka, as nuk e do atdheun, nuk ka patur ndërgjegje, dhe ka qenë anti-kushtetues.

Presidenti i vetëm në botë që organizon protesë midis qytetit. Presidenti është aty për të ruajtur qetësinë e vendit, jo për ta acaruar atë”, deklaroi Haxhiu në emisionin “Opinion”.

