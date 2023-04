Eksperti Bardh Sejdarasi: Janë 36570 në parauniversitar 23 deri 36% të pagës bruto që kanë sot, që do të thotë që këta në muajin prill fillojnë rritjen e pagave dhe e mbyllin prill-prill 2024. E njëjta gjë është edhe me 4237 punonjës të sistemit universitar me rritje 20% të kufirit minimal të pagës për çdo titull, sepse marrin pagën dhe e shumëzojnë me 20. Mbi 18 558 janë punonjës të shëndetësisë për dy vite do të rritet 26-34% e pagës bruto, nis nga prill dhe përfundon në prill.