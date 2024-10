Izraeli ka sulmuar bazat ushtarake të Iranit në shenjë hakmarrje kundër sulmeve të Teheranit ndaj Izraelit, sulmi i fundit në konfliktin e përshkallëzuar midis dy rivalëve. Disa orë më vonë ushtria izraelite tha se sulmet e saj ishin përfunduar dhe objektivat e saj ishin arritur, por një agjenci zyrtare iraniane e lajmeve u zotua për një “reagim proporcional” ndaj lëvizjeve izraelite kundër Teheranit.

Mediat iraniane raportuan shpërthime të shumta gjatë disa orëve në kryeqytet dhe në bazat ushtarake aty pranë, duke filluar pak pas orës 2 të mëngjesit me orën lokale. Irani tha se sistemi i tij i mbrojtjes ajrore kundërshtoi me sukses sulmet e Izraelit ndaj objektivave ushtarake në provincat e Teheranit, Khuzestanit dhe Ilamit me “dëmtime të kufizuara” në disa vende.

“Në përgjigje të sulmeve të vazhdueshme prej muajsh të regjimit në Iran kundër shtetit të Izraelit – tani forcat e mbrojtjes së Izraelit po kryejnë sulme të sakta ndaj objektivave ushtarake në Iran”, tha ushtria izraelite në një deklaratë duke njoftuar sulmin.

Zëdhënësi i IDF-së shtoi se, “si çdo vend tjetër sovran në botë, shteti i Izraelit ka të drejtë dhe detyrë të përgjigjet”.