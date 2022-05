Zi në kinemanë e Hollywood pasi është ndarë nga jeta papritur në moshën 67 vjeçare aktori i madh Ray Liotta.

Sipas mediave të huaja aktori ka ndërruar jetë në gjumë në Shën Dominik. Ai ndodhej atje prej disa ditësh pasi po xhironin filmin “Dangerous Waters”.

Nuk raportohet që aktori të vuante ndaj ndonjë sëmundje dhe vdekja e tij ka qenë e papritur për familjarët, miqtë dhe të afërmit.

Roli më i famshëm në karrierën e madhe të Ray Liota është sigurisht ai në filmin “Goodfellas “.

Kush ishte Ray Liotta?

Lindur dhe rritur në Newark , Neë Jersey . Ai u adoptua kur ishte gjashtë muajsh. Rolet e tij në film përfshijnë: Ray Sinclair në Something Ëild, Joe Jackson pa këpucë në Field of Dreams, Henry Hill në Goodfellas, Oficeri Pete Davis në Hyrja e paligjshme dhe Detektivi Lejtnant Henry Oak në Narc. Ai fitoi një çmim Emmy për rolin e tij në ER.

Në vitin 1987 ai fitoi nominimin e tij të parë për Golden Globe për Something Wild. Në vitin 1989, ai luajti bashkë me Kevin Costner në filmin fantazi/dramë Field of Dreams.