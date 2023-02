Në emisionin “Shije Shtëpie” në Tv Klan, ka qenë në një lidhje në Skype ish-balerina e Tv Klan, Sigi Gjini e cila pas një aksidenti që ka pësuar me makinë para disa vitesh, është detyruar të heqë dorë nga profesioni i saj, për shkak të paaftësisë fizike që ky aksident i la si pasojë. Ajo ka treguar se si ndodhi aksidenti dhe si e ka përjetuar këtë periudhë kohe.

Sigi Gjini: Në Shqipëri mjekët nuk dhanë shumë shpresa për jetën time dhe familja u detyrua që të më sillnin këtu (Gjermani), të paktën për të më shpëtuar jetën sepse askush nuk e dinte si do ishte situata më tej.

Katerina Trungu: Këtu nuk ju dhanë shpresë fare?

Sigi Gjini: Për jetën jo, mesa më kanë thënë sepse unë nuk kam qenë e vetëdijshme.

Katerina Trungu: Ta kuptojmë dhe pak historinë. Ti je larguar që nga ai moment nga Shqipëria dhe nga sytë e njerëzve, ke qëndruar larg televizionit. Njerëzit ndoshta do të donin të dinin se çfarë ka ndodhur realisht, si ka qenë ai moment, ajo ditë?

Sigi Gjini: Atë mbrëmje unë isha në Durrës dhe isha në autostradë duke u kthyer nga Durrësi në Tiranë pasi do takohesha me miqtë e universitetit për të festuar dhe papritur as unë nuk i jap dot shpjegim, në momentin që unë u mundova të frenoj, të ulja pak shpejtësinë, makina filloi të humbte kontrollin dhe filloi të shkonte majtas, djathtas dhe më pas nuk mbaj mënd më asnjë gjë. Sado që përpiqem unë ta kujtoj nuk vjen asnjë gjë në mendjen time.

Katerina Trungu: Dhe rikthehesh në jetë nëse mund ta themi kështu, se ke qenë në gjendje kome, për sa kohë?

Sigi Gjini: Afërsisht për 2 muaj, 6 javë, diçka e tillë.

Katerina Trungu: Ai moment si ka qenë, kur ti ke hapur sytë qoftë për mjekët, qoftë për ty, qoftë për prindërit e tu që të kanë dritën e syve sepse je dhe fëmijë i vetëm.

Sigi Gjini: Patjetër që për të gjithë ka qenë një moment shumë i gëzuar, për mua nuk e di çfarë të them se isha e paqartë në mendjen time, nuk e dija se çfarë po ndodhte, i shihja gjërat shumë ndryshe, nuk kuptoja. Mami rrinte ditë për ditë tek dhoma ime, ose kur ata nuk lejonin rrinte mbrapa derës të dhomës time, rrinte priste aty.

/a.r