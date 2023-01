Banorët e Gjirokastrës do të furnizohen 24 orë me ujë të pijshëm falë investimit të përbashkët gjermano-zviceran që bëri të mundur përmirësimin e kapaciteteve të ndërmarrjes së ujësjellësit dhe zgjerimin e furnizimit me ujë të pijshëm.

Këtë të hënë u përurua përfundimi i punimeve te projektit me një financim total prej 8.2 milion Euro nga ku qeveria gjermane dhuroi mbi 7 milionë Euro dhe qeveria zvicerane mbi 1 milion.

Falë këtij investimi janë ndërtuar dhe rehabilituar tubat transportues, rrjetet e ujit dhe të kanalizimeve, rezervuarët dhe impiantet e trajtimit të ujërave të zeza, si dhe u instaluan martesat nëpër banesa.

Të pranishëm në ceremoni ishin ambasadorja zvicerane Ruth Huber përfaqësuesi i bankës gjermane kfv Arne Gooss dhe Drejtori i Agjencisë Kombëtare e Ujësjellës-Kanalizimeve Klevis Jahja.

Zyrtaret zbuluan tabelën tek zyrat e reja të ndërmarrjes rajonale të ujësjellësit, prenë shiritin tek stacioni i ri i pompave dhe vizituan një rezervuar të ri uji.

