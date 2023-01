Një grua dhe një burrë, ku çdokush në sallë mund të gjejë diçka prej vetes, në Teatrin Kombëtar, java mbyllet me komedinë “Çifti” të vënë në skenë nga Altin Basha…

Pjesa moderne e britanikut Duncan Macmillan, e interpretuar edhe nga protagonistët e “The Croën”, Claire Foy and Matt Smith, vjen përmes lojës së Olta Dakut dhe Arben Derhemit.

Reflektim mbi prindërimin, raportin në çift me dëshirën apo aftësinë për të kuptuar tjetrin, tej dialogëve sipërfaqësore që enden mes shqetësimit për ngrohjen globale duke fshehur të tjera ndjesi e mendime… Por edhe kalime në tema si birësimi, aborti, edukimi e braktisja e moshës së tretë…

“Është një komedi-tragjedi e madhe… ku del në pah njerëzorja. E kur mbaron shfaqja, ti thua : A ishte komedi vërtetë apo jo… Pra, në fund fare, ne kemi qeshur dhe kemi qarë me të, sepse përcillen me të vërtetë mesazhe të thella”

Si aktor i Teatrit Kombëtar, Arben Derhemi së fundmi ka qenë i angazhuar në shfaqje si ‘Coriolanus’ e më pas tek “Edmond”, ku ka interpretuar 5 role. Kjo shfaqje e gjen si protagonist e producent, ndonëse në repertorin e tij karakteret kanë dominuar.

Derhemi rrëfen se në paskuinta, si çdo kund edhe në Teatrin Kombëtar, jo çdo gjë shkon vaj, por ajo që mbetet si vlerë kostante është profesionalizmi i artistëve.

“Problemi është se nuk duhet t’i fusin aktorët e vërtetë në një thes me ata që thonë se janë aktorë. Është krijuar edhe një problem i madh tani me këto Reality, ku njerëzit shfaqin karakterin e tyre. Ndoshta dhe karakteri i dikujt mund të shpërfaqej, por jo paedukata. Ndërkohë që unë di të them që këtu, staf i teatrit janë njerëz të jashtëzakonshëm me një shpirt të madh”, thotë më tej.