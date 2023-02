Kristjan Asllani është futbollisti i Inter me kontratë afatgjatë. Shqiptari luajti dje në fitoren që zikaltërit morën kundër Milanit në derbi, me klauzolën e huazimit që nuk është më në fuqi.

Me fitoren ndaj Milanit, tashmë do të aktivizohet opsioni i përhershëm në marrëveshjen e Asllanit. Akordi përfshinte blerjen e lojtarit nga Interi pas fitimit të pikës së parë në muajin shkurt.

Asllani nënshkroi me Interin në verën e 2022 duke lënë Empolin për një tarifë huazimi prej 4 milionë eurosh dhe tani do të bashkohet përgjithmonë për 10 milionë euro plus 4 milionë euro bonuse.

/s.f