Agjencia e Fluturimeve Hapësinore me Astronautë e Kinës deklaroi të martën në një konferencë për shtypin që anija kozmike me ekuipazh “Shenzhou-19” do të lëshohet të mërkurën, në orën 4:27 të mëngjesit, nga Qendra e Lëshimit të Satelitëve e Jiuquan-it në Kinën Veriperëndimore.

Taikonautët, siç quhen ndryshe astronautët kinezë, Cai Xuzhe, Song Lingdong dhe Wang Haoze do të zbatojnë misionin e “Shenzhou-19” në stacionin hapësinor të Kinës.

Sipas agjencisë, ekuipazhi i “Shenzhou-18” do të kthehet në Tokë më 4 nëntor në vendin e uljes Dongfeng në Rajonin Autonom të Mongolisë së Brendshme të Kinës, pas dorëzimit të detyrës ekuipazhit të “Shenzhou-19” në orbitë.

Po ashtu Kina planifikon të arrijë zbritjen e astronautëve të saj në Hënë deri më 2030, dhe se për këtë qëllim po nxiten përpjekje të ndryshme kërkimi dhe ndërtimi.

Kontingjenti i katërt i astronautëve kinezë do të ndërmarrë gjithashtu misione të zbritjes në Hënë në të ardhmen.