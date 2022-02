Intituti Georgetown për gratë, paqen dhe sigurinë, ka falenderuar përmes një postimi në Twitter pritjen e afganëve nga Shqipëria. Instituti Georgetown i shpreh mirënjohjen kryeministrit Edi Rama, për mikpritjen e grave dhe vajzave afgane të cilat u detyruan të largohen nga vendi ityre pasi pushtetin e morën talebanët.

.@Georgetown recognized Albanian Prime Minister Edi Rama for opening his country to Afghan women and girls forced to flee their homes after the Taliban takeover—including 1,000+ evacuees supported by GIWPS & @VitalVoices. Thank you, PM @ediramaal, for standing with Afghan women. pic.twitter.com/8YwbO6B2bF

— GU Women & Peace (@giwps) February 16, 2022